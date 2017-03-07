КНДР запретила малайзийцам покидать страну

Северная Корея запретила гражданам Малайзии покидать страну. Министерство иностранных дел КНДР объявило, что это сделано для обеспечения безопасности своих дипломатов в Малайзии на время проведения расследования убийства Ким Чен Нама.

Сейчас в КНДР находятся 11 малайзицев — трое сотрудников посольства, шесть членов их семей и еще двое граждан, не имеющих отношения к дипмиссии. Всем им запретили вылет из аэропорта Пхеньяна, но МИД Малайзии заявил, что их безопасности пока ничто не угрожает.

Премьер Малайзии Наджиб Разак объявил, что по сути граждане стали заложниками в руках Северной Кореи.

Малайзия в ответ запретила покидать страну всем дипломатам из Северной Кореи. Полиция оцепила посольство, но не принимает никаких дополнительных мер. По словам главы полиции Халида Абу Бакара, они намерены подождать, ведь «времени у нас достаточно».