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КНДР запретила малайзийцам покидать страну

Reuters
05:20, 7 марта 2017
Надежный источник

Северная Корея запретила гражданам Малайзии покидать страну. Министерство иностранных дел КНДР объявило, что это сделано для обеспечения безопасности своих дипломатов в Малайзии на время проведения расследования убийства Ким Чен Нама.

Сейчас в КНДР находятся 11 малайзицев — трое сотрудников посольства, шесть членов их семей и еще двое граждан, не имеющих отношения к дипмиссии. Всем им запретили вылет из аэропорта Пхеньяна, но МИД Малайзии заявил, что их безопасности пока ничто не угрожает.

Премьер Малайзии Наджиб Разак объявил, что по сути граждане стали заложниками в руках Северной Кореи.

Малайзия в ответ запретила покидать страну всем дипломатам из Северной Кореи. Полиция оцепила посольство, но не принимает никаких дополнительных мер. По словам главы полиции Халида Абу Бакара, они намерены подождать, ведь «времени у нас достаточно».

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит Ким Чен Нам — старший брат главы КНДР Ким Чен Ына. Против корейца применили боевое отравляющее вещество VX. По подозрению в убийстве задержаны гражданки Индонезии и Вьетнама и один малайзиец, но полиция также разыскивает нескольких граждан КНДР, в том числе сотрудников посольства Северной Кореи.
КНДР официально не признала ни личность погибшего, ни причину его смерти. По версии Пхеньяна, Ким Чен Нам мог скончаться от сердечного приступа.

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