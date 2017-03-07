ГИТИС отложил объединение факультетов. Против реформы протестовали студенты

Ученый совет проголосовал за то, чтобы на каждом факультете были созданы специальные рабочие группы, которые разработают план развития факультетов. После этого руководство вуза решит — объединять продюсеров с театроведами или нет.

В ГИТИСе 7 марта прошло заседание Ученого совета, на котором было принято решение отложить объединение театроведческого и продюсерского факультетов. Эта инициатива исходила от ректора вуза Григория Заславского, однако многие преподаватели и студенты ее не поддержали.

Коротко: на факультетах создаются рабочие группы, в которые входят преподаватели, руководители кафедр, с тем, чтобы разработать полноценный план — либо объединения, либо его отмены.

Руководство ГИТИСа объявило о слиянии театроведческого и продюсерского факультетов 21 декабря 2016 года. Большая часть педагогов института узнала об этом из СМИ. Против объединения факультетов выступили многие студенты и критики, которые назвали действия руководства уничтожением театроведческого факультета. Они написали открытое письмо с требованием пересмотреть решение.

Ректора Григория Заславского и его решение объединить факультеты поддержали в Минкульте. В ведомстве заявили, что «[Заславский] знает ситуацию гораздо лучше студентов и прекрасно представляет, какие решения будут правильными для дальнейшего развития».

Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова во время первого Ученого совета, на котором было принято решение об объединении факультетов, находилась на больничном. В своем фейсбуке она призывала «всех протестовать против инициативы ректора и решения ученого совета о слиянии театроведческого и продюсерского факультетов — очень корректно, интеллигентно, но публично». После протестов руководство вуза объявило о повторном проведении Ученого совета.

Театральный критик Григорий Заславский был назначен исполняющим обязанности ректора ГИТИСа в середине мая 2016 года. На посту главы вуза Заславский сменил Карину Мелик-Пашаеву, возглавлявшую вуз с 2009 года.