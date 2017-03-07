Акции владельца Snapchat обвалились на 12 процентов на третий день после IPO

Акции компании Snap, которая владеет сервисом Snapchat, упали 6 марта на 12,3 процента. Торги закрылись на отметке в 23,25 доллара за акцию.

Акции Snap были размещены на бирже 2 марта. IPO (первичное размещение ценных бумаг) состоялось по цене в 17 долларов за акцию. Первые торги прошли в районе 24 долларов — то есть 6 марта ценные бумаги упали ниже отметки первых сделок. Таким образом, всего за период со 2 по 6 марта акции подешевели на 2,9 процента.

Techcrunch отмечает, что падение акций может быть связано с тем, что инвесторы пересмотрели свои позиции по Snap, так как рост первых дней был слишком резким — капитализация компании, которая никогда в своей истории не получала прибыли, оказалась выше, чем у авиакомпании American Airlines и продуктового гиганта Hersheyʼs.