«Аэрофлот» планирует отказаться от самолетов Airbus 350

Компания «Аэрофлот» отказалась от восьми из 22 заказанных самолетов Airbus 350 и рассматривает возможность отказа от остальных таких лайнеров. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близкие к авиаперевозчику.

Контракт на восемь A350-800, поставки которых были запланированы на 2018 год, был, как следует из отчетности компании, расторгнут без штрафных санкций для «Аэрофлота».

Возможность приобретения 14 самолетов A350-900, заказанных «Аэфролотом», рассказал один из собеседников издания, выставлена авиакомпанией на торги. В то же время другой источник газеты уверяет, что «Аэрофлот» может приобрести A350. По его словам, это будет зависеть от того, сможет ли Airbus поставить самолеты вовремя.

Причину, по которой «Аэрофлот» отказывается от новых самолетов Airbus, собеседники издания не пояснили. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», в числе прочих факторов, которые могли повлиять на решение «Аэрофлота», указывает, что авиаперевозчик закрыл свои потребности в широкофюзеляжных самолетах за счет переданного ему парка «Трансаэро».