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«Аэрофлот» планирует отказаться от самолетов Airbus 350

Ведомости
06:27, 7 марта 2017
Требует подтверждения

Компания «Аэрофлот» отказалась от восьми из 22 заказанных самолетов Airbus 350 и рассматривает возможность отказа от остальных таких лайнеров. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близкие к авиаперевозчику.

Контракт на восемь A350-800, поставки которых были запланированы на 2018 год, был, как следует из отчетности компании, расторгнут без штрафных санкций для «Аэрофлота».

Возможность приобретения 14 самолетов A350-900, заказанных «Аэфролотом», рассказал один из собеседников издания, выставлена авиакомпанией на торги. В то же время другой источник газеты уверяет, что «Аэрофлот» может приобрести A350. По его словам, это будет зависеть от того, сможет ли Airbus поставить самолеты вовремя.

Причину, по которой «Аэрофлот» отказывается от новых самолетов Airbus, собеседники издания не пояснили. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», в числе прочих факторов, которые могли повлиять на решение «Аэрофлота», указывает, что авиаперевозчик закрыл свои потребности в широкофюзеляжных самолетах за счет переданного ему парка «Трансаэро».

<…> Ожидается, что в ближайшие годы ухудшится динамика азиатских рынков, которые в последние годы подталкивают рост мировых перевозок (Европа — Юго-Восточная Азия — главное транзитное направление «Аэрофлота»). Наконец, скоро на рынок выйдет новый самолет Boeing 777-X, который по эффективности может превзойти А350-900, заключает [исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег] Пантелеев.

Ведомости
Airbus A350 — cемейство дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов, разработанных концерном Airbus. Предполагается, что новые самолеты сменят A330 и A340. Первые A350 поступили в коммерческую эксплуатацию в начале 2015 года.
Airbus планирует выпускать три модификации таких самолетов — A350-800, A350-900 и A350-1000. Каталожная стоимость A350-800, от которых отказался «Аэрофлот», составляет более 310 миллионов долларов за единицу.
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