В Петербурге на акции против Медведева задержаны шесть активистов с уточками

В центре Санкт-Петербурга на Большой Морской улице у Генерального штаба задержали участников «народного схода» за отставку главы правительства Дмитрия Медведева. Полиция увела шесть человек, принимавших участие в акции.

По оценке корреспондента «Фонтанки.ру», в акции приняли участие около 40 человек, которые держали в руках уточек (резиновых и картонных) и водили хороводы вокруг полицейских машин с лозунгами: «Кря-кря, против этого царя».

Задержанных доставили в отдел полиции. Были ли против них составлены протоколы, не уточняется.