В Петербурге на акции против Медведева задержаны шесть активистов с уточками
В центре Санкт-Петербурга на Большой Морской улице у Генерального штаба задержали участников «народного схода» за отставку главы правительства Дмитрия Медведева. Полиция увела шесть человек, принимавших участие в акции.
По оценке корреспондента «Фонтанки.ру», в акции приняли участие около 40 человек, которые держали в руках уточек (резиновых и картонных) и водили хороводы вокруг полицейских машин с лозунгами: «Кря-кря, против этого царя».
Задержанных доставили в отдел полиции. Были ли против них составлены протоколы, не уточняется.
На сходе в Петербурге по расследованию ФБК про Медведева водили хороводы вокруг полиции и крякали. 5 задержанных pic.twitter.com/WDQs6tDkpr— Dave Frenkel (@merr1k) March 6, 2017
Утка — один из символов расследования Фонда борьбы с коррупцией в отношении Медведева. Это связано с тем, что в резиденции в Плесе, которой пользуется премьер, обнаружили отдельный домик для утки.
Ранее ФБК опубликовал схему «тайной империи» Медведева, который, как утверждается, пользуется домами, яхтами и виноградниками через сеть благотворительных фондов. Руководят фондами, по версии ФБК, друзья главы правительства, а финансируют — российские миллиардеры.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова отказалась комментировать представленные в расследовании документы, напомнив, что ФБК создан Алексеем Навальным — «оппозиционным и осужденным персонажем».