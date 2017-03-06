Суд отклонил иск «Новой газеты» к ТАСС

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Пока оглашена лишь резолютивная часть судебного решения, причины, по которым иск был отклонен, суд объявит позднее.

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите деловой репутации, который подала «Новая газета» к члену Общественной палаты РФ Артему Кирьянову и агентству ТАСС.

Артем Кирьянов в интервью ТАСС, опубликованном на сайте агентства в апреле 2016 года, заявил, что «Новая газета» получила финансирование от Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и не заплатила с этих денег налоги.

«Новая газета» сочла это заявление порочащим ее деловую репутацию и в октябре подала иск в суд против Кирьянова и ТАСС, опубликовавшего интервью.

На заседании суда 6 марта Кирьянов заявил, что «не приводил никаких утверждений, порочащих репутацию „Новой газеты“». По его словам, он «привел факты из открытых источников и высказал опасение, касающееся в целом российской журналистики и ряда журналистских расследований». Представители ТАСС на суде претензии истца также отвергли.

«Новая газета» и OCCRP совместно проводили расследование по « » в рамках большого проекта Международного консорциума журналистов-расследователей. В рамках расследования, в числе прочего, стало известно об офшорных компаниях, связанных с музыкантом Сергеем Ролдугиным, которого называют другом президента РФ Владимира Путина.