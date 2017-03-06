Суд освободил Евгению Чудновец, осужденную за репост видео с издевательствами над ребенком

Курганский областной суд постановил отпустить на свободу Евгению Чудновец, которую осудили за репост видео с издевательствами над малолетним мальчиком. Приговор Чудновец отменен.

Как пишет адвокат Алексей Бушмаков, суд постановил немедленно освободить Чудновец из колонии. Ранее он сообщил, что на заседании не удалось наладить видеосвязь с колонией, поэтому Чудновец не смогла в нем участвовать.

Другой адвокат Мария Кириллова заметила, что Чудновец отпустят из колонии, когда туда передадут оригинал решения суда.