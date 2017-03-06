Суд освободил Евгению Чудновец, осужденную за репост видео с издевательствами над ребенком
Курганский областной суд постановил отпустить на свободу Евгению Чудновец, которую осудили за репост видео с издевательствами над малолетним мальчиком. Приговор Чудновец отменен.
Как пишет адвокат Алексей Бушмаков, суд постановил немедленно освободить Чудновец из колонии. Ранее он сообщил, что на заседании не удалось наладить видеосвязь с колонией, поэтому Чудновец не смогла в нем участвовать.
Другой адвокат Мария Кириллова заметила, что Чудновец отпустят из колонии, когда туда передадут оригинал решения суда.
Дело Чудновец было отправлено на пересмотр по решению Верховного суда, об этом ходатайствовала Генпрокуратура. Надзорное ведомство решило, что в действиях Чудновец не было состава преступления.
В конце 2016 года Чудновец осудили на пять месяцев за то, что она распространила «ВКонтакте» трехсекундное видео с мальчиком, над которым издеваются воспитатели детского лагеря. Эта запись легла в основу уголовного дела против воспитателей, которые получили от трех до шести лет колонии.