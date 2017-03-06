Полиция начала проверку видео с гонкой на Ferrari по Москве на скорости 245 километров в час
Управление ГИБДД по Москве начало проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором водитель Ferrari устраивает гонки по городу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе московской Госавтоинспекции.
Собеседники издания не стали уточнять, с какой скоростью двигался автомобиль. Личности находившихся в салоне Ferrari, добавили они, пока не установлены.
На ролике, снятом из салона Ferrari, показано, как автомобиль, судя по показаниям находящегося в кадре спидометра, разгоняется на одной из московских магистралей до скорости в 245 километров в час.
По данным «Лайфа», гонку на Ferrari устроил 20-летний Казим Батыров — сын Аштара Батырова, возглавляющего крупную птицеводческую компанию СПК «Батыр». Телеканал РЕН, в свою очередь, сообщает, что за рулем Ferrari находился 20-летний Казымбек Б., за которым числятся неоплаченные штрафы за нарушении ПДД на общую сумму в 3 тысячи рублей.
«Мы изучаем факт появления в некоторых СМИ видеороликов, на которых молодые люди устраивают гонки на Ferrari по московским дорогам», — сказал собеседник РБК.