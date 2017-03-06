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«Победа» зашьет карманы в креслах, чтобы ускорить уборку салонов самолетов

Агентство «Москва»
14:12, 6 марта 2017
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Российский лоукостер «Победа» зашьет карманы на креслах своих самолетов, чтобы ускорить уборку салона, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Эксперимент, в рамках которого карманы были зашиты в одном из самолетов «Победы», показал, что такое нововведение сэкономит две минуты на уборке. «Для нас это очень важно, особенно перед началом летнего сезона, когда каждая минута на счету», — сказал Калмыков.

Журналы, которые сейчас лежат в карманах впереди стоящих кресел, пассажирам будут раздавать бортпроводники, что, по мнению гендиректора «Победы», повысит привлекательность изданий для рекламодателей.

Мусор, который пассажиры могли положить в карманы кресел, бортпроводники и так собирают во время всего полета, сказал Калмыков.

«Мы провели интересный эксперимент: на одном борту зашили кармашки кресел. В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты», — сказал А.Калмыков.

Агентство «Москва»
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») выполняет рейсы по России с декабря 2014 года, а за рубеж — с декабря 2015 года.
Руководство «Победы» неоднократно подчеркивало, что ограничения, например по ручной клади, и дополнительные тарифы, включая плату за провоз покупок из duty-free, направлены на сохранение низкой стоимости билетов, в том числе, за счет экономии на аэропортовом обслуживании.
Чистая прибыль «Победы» по РСБУ в 2016 году составила три миллиарда рублей.

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