«Победа» зашьет карманы в креслах, чтобы ускорить уборку салонов самолетов

Российский лоукостер «Победа» зашьет карманы на креслах своих самолетов, чтобы ускорить уборку салона, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Эксперимент, в рамках которого карманы были зашиты в одном из самолетов «Победы», показал, что такое нововведение сэкономит две минуты на уборке. «Для нас это очень важно, особенно перед началом летнего сезона, когда каждая минута на счету», — сказал Калмыков.

Журналы, которые сейчас лежат в карманах впереди стоящих кресел, пассажирам будут раздавать бортпроводники, что, по мнению гендиректора «Победы», повысит привлекательность изданий для рекламодателей.

Мусор, который пассажиры могли положить в карманы кресел, бортпроводники и так собирают во время всего полета, сказал Калмыков.