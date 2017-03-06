Операторы кабельного телевидения пожаловались на угрозу закрытия из-за «закона Яровой»

Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) пожаловалась в Минкомсвязи и Госдуму на последствия «закона Яровой». В письме отмечается, что малые и средние операторы кабельного телевидения могут закрыться, так как на них придется треть затрат на организацию хранения данных пользователей. Общие затраты оценивают в триллион рублей.

В АКТР напомнили, что малые операторы обеспечивают телесигналом около 30 процентов домохозяйств. Если они будут вынуждены закрыться, то дома останутся в том числе без общедоступных телеканалов.

Анонимный собеседник «Коммерсанта», близкий к одному из операторов связи, рассказал, что под действие закона попадает видеосигнал и . Источник отметил, что цифровой сигнал, который передается по антенне (DVB), а также спутниковый сигнал по закону сохранять точно не надо.