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Операторы кабельного телевидения пожаловались на угрозу закрытия из-за «закона Яровой»

Коммерсант
07:42, 6 марта 2017
Надежный источник

Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) пожаловалась в Минкомсвязи и Госдуму на последствия «закона Яровой». В письме отмечается, что малые и средние операторы кабельного телевидения могут закрыться, так как на них придется треть затрат на организацию хранения данных пользователей. Общие затраты оценивают в триллион рублей.

В АКТР напомнили, что малые операторы обеспечивают телесигналом около 30 процентов домохозяйств. Если они будут вынуждены закрыться, то дома останутся в том числе без общедоступных телеканалов.

Анонимный собеседник «Коммерсанта», близкий к одному из операторов связи, рассказал, что под действие закона попадает видеосигнал IPTV и OTT. Источник отметил, что цифровой сигнал, который передается по антенне (DVB), а также спутниковый сигнал по закону сохранять точно не надо.

«Антитеррористические» законы о хранении данных депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова были приняты в 2016 году. Поправки обязывают операторов связи и интернет-провайдеров к середине 2018 года создать системы, которые смогут до полугода хранить все передаваемые данные пользователей.
Законы были раскритикованы операторами связи, которые оценили затраты на их реализацию в триллионы рублей. В ходе обсуждения в Минкомсвязи было предложено исключить из законов требование хранить видеофайлы и другую побочную информацию.

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