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Минкультуры отчиталось о погашении двухмесячной задержки по зарплате в консерваториях и институтах

Русская служба "Би-би-си"
18:32, 6 марта 2017
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Министерство культуры России объявило, что перечислило всем подведомственным образовательным и научным учреждениям деньги для погашения задолженности по зарплате.

В Московской государственной консерватории имени Чайковского долги уже погасили всем сотрудникам. При этом в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Государственному институте искусствознания работники пока не получили деньги.

Пресс-служба Минкультуры заверила, что «зарплата на карточки сотрудников поступит в ближайшее время».

О задержке зарплаты в подведомственных организациях Минкультуры стало известно в начале марта. Сотрудники не получали денег с конца 2016 года. Глава ведомства Владимир Мединский заявлял, что задержка связана либо с неполадками в «Электронном бюджете», либо с неверными действиями самих организаций.
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