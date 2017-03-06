Минкультуры отчиталось о погашении двухмесячной задержки по зарплате в консерваториях и институтах

Министерство культуры России объявило, что перечислило всем подведомственным образовательным и научным учреждениям деньги для погашения задолженности по зарплате.

В Московской государственной консерватории имени Чайковского долги уже погасили всем сотрудникам. При этом в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Государственному институте искусствознания работники пока не получили деньги.

Пресс-служба Минкультуры заверила, что «зарплата на карточки сотрудников поступит в ближайшее время».