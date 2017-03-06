Минкультуры отчиталось о погашении двухмесячной задержки по зарплате в консерваториях и институтах
Министерство культуры России объявило, что перечислило всем подведомственным образовательным и научным учреждениям деньги для погашения задолженности по зарплате.
В Московской государственной консерватории имени Чайковского долги уже погасили всем сотрудникам. При этом в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Государственному институте искусствознания работники пока не получили деньги.
Пресс-служба Минкультуры заверила, что «зарплата на карточки сотрудников поступит в ближайшее время».
О задержке зарплаты в подведомственных организациях Минкультуры стало известно в начале марта. Сотрудники не получали денег с конца 2016 года. Глава ведомства Владимир Мединский заявлял, что задержка связана либо с неполадками в «Электронном бюджете», либо с неверными действиями самих организаций.