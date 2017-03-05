Ведущая одной из любимых передач Трампа станет официальным представителем Госдепартамента

Ведущая телеканала Fox News Хизер Науэрт станет официальным представителем Госдепартамента США, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. Официально о назначении объявлено пока не было.

По информации агентства, американское внешнеполитическое ведомство уже наняло Науэрт. В середине февраля издание Politico писало, что в Госдепе ведут с Науэрт переговоры.

47-летняя Хизер Науэрт ведет новости во время утренней программы Fox and Friends, которую президент США Дональд Трамп хвалил и называл причастной к своей победе на выборах.