Ведущая одной из любимых передач Трампа станет официальным представителем Госдепартамента
Ведущая телеканала Fox News Хизер Науэрт станет официальным представителем Госдепартамента США, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. Официально о назначении объявлено пока не было.
По информации агентства, американское внешнеполитическое ведомство уже наняло Науэрт. В середине февраля издание Politico писало, что в Госдепе ведут с Науэрт переговоры.
47-летняя Хизер Науэрт ведет новости во время утренней программы Fox and Friends, которую президент США Дональд Трамп хвалил и называл причастной к своей победе на выборах.
Ежедневные брифинги официальных представителей Госдепартамента США прекратились после инаугурации Трампа в январе. Планируется, что они возобновятся в понедельник, 6 марта.
В конце февраля пресс-секретарем постпредства США при ООН был назначен корреспондент Fox News в организации Джонатан Уохтел.