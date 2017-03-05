В одном регионе Сомали за два дня в результате засухи умерли более ста человек
В Сомали в юго-западном регионе Бай в результате засухи за два дня погибли около 110 человек. Об этом заявил премьер-министр страны Хасан Али Хайре.
Причиной смерти, по его словам, стали голод и диарея. Местные СМИ писали о гибели десятков людей в регионе от холеры.
Как отмечает «Би-би-си», это первое официальное сообщение о количестве погибших в результате нынешней засухи. Общее количество пострадавших неизвестно.
В феврале ООН заявила об угрозе из-за засухи повторения в Сомали голода 2011 года, когда погибли около 260 тысяч человек. В помощи, по оценке организации, нуждаются более шести миллионов человек, то есть около половины всех жителей страны. В конце февраля руководство страны объявило о «национальной катастрофе» в связи с засухой.