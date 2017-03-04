Бэнкси открыл «обнесенный стеной отель» на границе Израиля и Палестинской автономии

Британский уличный художник Бэнкси открыл гостиницу на границе между Израилем и Палестинской автономией. Здание расположено в Вифлееме и построено рядом с бетонной стеной, возведенной на границе.

В отеле 10 комнат, окна выходят на бетонную стену. Каждый номер в день получает не больше 25 минут солнечного света. Вид из окон создатели гостиницы называют худшим в мире.

Гостиница получила название Walled-off Hotel («обнесенный стеной отель», по созвучию со всемирно известными отелями Waldorf). Стены некоторых комнат оформлены граффити Бэнкси, в здании также находится небольшой музей, посвященный стене, разделяющей Израиль и ПНА.

Отель откроется 20 марта. Организаторы надеются привлечь посетителей из Израиля, которые «редко видят палестинские города вблизи». Одна из целей проекта — разрушить сформировавшиеся в израильском обществе стереотипы по отношению к палестинцам.

Как отмечает The Guardian, закон запрещает израильтянам посещать палестинские города.