Уехавший на Украину бывший депутат Вороненков объявлен в международный розыск
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, уехавший на Украину, объявлен российским правоохранительными органами в международный розыск. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о заочном аресте Вороненкова.
«В настоящее время мы не обладаем достоверными сведениями о том, где находится Вороненков», — сказал следователь.
Вороненков обвиняется в причастности к рейдерскому захвату здания. Стоимость недвижимости оценивается в 127 миллионов рублей.
Обвинения против бывшего депутата выдвинуты по части 1 статьи 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Уголовное дело о рейдерском захвате, фигурантом которого оказался Денис Вороненков, было возбуждено в 2011 году. Следственный комитет предлагал лишить его иммунитета от уголовного преследования, но Генпрокуратура не поддержала СК.
Осенью 2016 года Вороненков и его жена, бывший депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова уехали на Украину и впоследствии получили гражданство этой страны.
В середине февраля украинское издание «Цензор.нет» опубликовал интервью Вороненкова, в котором тот сравнил Россию с нацистской Германией и заявил, что выступал против присоединения Крыма к РФ.