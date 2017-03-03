Уехавший на Украину бывший депутат Вороненков объявлен в международный розыск

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, уехавший на Украину, объявлен российским правоохранительными органами в международный розыск. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о заочном аресте Вороненкова.

«В настоящее время мы не обладаем достоверными сведениями о том, где находится Вороненков», — сказал следователь.

Вороненков обвиняется в причастности к рейдерскому захвату здания. Стоимость недвижимости оценивается в 127 миллионов рублей.

Обвинения против бывшего депутата выдвинуты по части 1 статьи 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).