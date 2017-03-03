У украинского «Радио Вести» отобрали лицензию. Его обвиняли в пропаганде сепаратизма

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать лицензию «Радио Вести» на вещание в Киеве.

Основанием для такого решения стали четыре предупреждения, вынесенные радиостанции регулятором. Все эти предупреждения «Радио Вести» оспаривает в судах.

«Одно из них было наложено из-за прямой речи в эфире представителей боевиков в Донецке, в которой были прямые призывы к сепаратизму», — напомнила во время заседания зампредседателя Нацсовета Ульяна Фещук. Решение о непродлении лицензии было принято членами совета единогласно.

3 марта, сообщает «Радио Вести» в своем фейсбуке, у здания администрации президента Украины в Киеве прошла акция, участники которой просили не допустить закрытия радиостанции. В акции, по оценкам «Радио Вести», приняли участие около двух тысяч человек.

Решение регулятора не продлевать лицензию «Радио Вести», сообщают «Новости Украины», осудили Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ), а также Национальный союз журналистов Украины.

Кроме Киева, «Радио Вести» вещало в Харькове и Днепре (бывший Днепропетровск). 24 февраля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать лицензию радиостанции на вещание в Харькове.