Под завалами тоннеля в Москве обнаружили второго погибшего
Спасатели обнаружили тело второго погибшего рабочего под завалами тоннеля на Калужском шоссе в Москве. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.
Тело погибшего извлекли из-под обрушившихся бетонных конструкций утром 3 марта. По данным ТАСС, больше людей под завалами нет.
Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия.
На месте ЧП на Калужском шоссе нашли фрагменты одежды второго погибшего рабочегоhttps://t.co/Vw3tQSQRBY pic.twitter.com/DWlJsFdPLp— #говоритмосква (@govoritmsk) March 3, 2017
Найдены фрагменты одежды второго рабочего, который мог погибнуть в тоннеле на Калужском шоссе https://t.co/XjNvlifSo6 pic.twitter.com/oSF3NvZrut— Радио 1 (@radio1_news) March 3, 2017
Обрушение конструкций тоннеля произошло утром 2 марта, когда рабочие начали заливать бетон. Находившийся непосредственно под опалубкой, в которую выливали смесь, 60-летний рабочий из Чебоксар Алексей Андреев погиб на месте. Различные травмы получили еще трое строителей.