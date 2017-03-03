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Под завалами тоннеля в Москве обнаружили второго погибшего

РИА Новости
06:53, 3 марта 2017
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Спасатели обнаружили тело второго погибшего рабочего под завалами тоннеля на Калужском шоссе в Москве. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

Тело погибшего извлекли из-под обрушившихся бетонных конструкций утром 3 марта. По данным ТАСС, больше людей под завалами нет.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия.

Обрушение конструкций тоннеля произошло утром 2 марта, когда рабочие начали заливать бетон. Находившийся непосредственно под опалубкой, в которую выливали смесь, 60-летний рабочий из Чебоксар Алексей Андреев погиб на месте. Различные травмы получили еще трое строителей.
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