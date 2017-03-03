Под завалами тоннеля в Москве обнаружили второго погибшего

Спасатели обнаружили тело второго погибшего рабочего под завалами тоннеля на Калужском шоссе в Москве. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

Тело погибшего извлекли из-под обрушившихся бетонных конструкций утром 3 марта. По данным ТАСС, больше людей под завалами нет.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия.

На месте ЧП на Калужском шоссе нашли фрагменты одежды второго погибшего рабочегоhttps://t.co/Vw3tQSQRBY pic.twitter.com/DWlJsFdPLp — #говоритмосква (@govoritmsk) March 3, 2017