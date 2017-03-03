Первый приговор о реабилитации нацизма обжалован в ЕСПЧ. Пермяка осудили за репост о нападении СССР на Польшу
Житель Перми Владимир Лузгин подал в Европейский суд по правам человека жалобу на свой приговор по статье о реабилитации нацизма. Об этом рассказал юридический директор «Мемориала» Кирилл Коротеев.
Защита Лузгина полагает, что было нарушено его право на «наказание исключительно на основании закона». По мнению адвокатов, суд приравнял к реабилитации нацизма факты, которые не были рассмотрены Нюрнбергским трибуналом. Лузгина осудили за репост статьи о нападении СССР на Польшу в 1939 году.
Приговор за репост истец также посчитал нарушением права на свободу выражения мнений. Лузгин отмечает, что не отрицал преступлений нацистов и не призывал к насилию.
Владимир Лузгин — первый в России осужденный по статье 354.1 Уголовного кодекса о реабилитации нацизма. Его приговорили к штрафу 200 тысяч рублей, решение было подтверждено Верховным судом. Эту статью добавили в УК накануне Дня Победы в 2014 году.
Лузгина осудили за репост «ВКонтакте» статьи «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль», где говорилось, помимо прочего, о разделе Польши по соглашению Германии и СССР в 1939 году. На суде Лузгин заявил, что узнал об этом историческом факте на школьных уроках. Репост Лузгина за два года увидели 20 человек.
Статья о реабилитации нацизма предполагает наказание до трех лет лишения свободы, а «с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения» — до пяти лет.