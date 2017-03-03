Первый приговор о реабилитации нацизма обжалован в ЕСПЧ. Пермяка осудили за репост о нападении СССР на Польшу

Житель Перми Владимир Лузгин подал в Европейский суд по правам человека жалобу на свой приговор по статье о реабилитации нацизма. Об этом рассказал юридический директор «Мемориала» Кирилл Коротеев.

Защита Лузгина полагает, что было нарушено его право на «наказание исключительно на основании закона». По мнению адвокатов, суд приравнял к реабилитации нацизма факты, которые не были рассмотрены Нюрнбергским трибуналом. Лузгина осудили за репост статьи о нападении СССР на Польшу в 1939 году.

Приговор за репост истец также посчитал нарушением права на свободу выражения мнений. Лузгин отмечает, что не отрицал преступлений нацистов и не призывал к насилию.