На главу крупнейшего татарстанского банка завели уголовное дело. Роберт Мусин одновременно работает депутатом от «Единой России»

Следственный комитет России завел уголовное дело на Роберта Мусина, председателя правления Татфондбанка, крупнейшего татарстанского банка. Его подозревают в .

По версии следствия, сотрудники банка получили у Центробанка кредит под несуществующий актив. Три миллиарда рублей они потом перевели подконтрольным Татфондбанку организациям.

Следствие намерено добиться ареста Роберта Мусина.

1 марта полицейские задержали заместителя Мусина Сергея Мещанова. Его разыскивали по делу о хищении денег, переданных в доверительное управление дочерней структуре Татфондбанка — «ТФБ-Финанс».