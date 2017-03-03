На главу крупнейшего татарстанского банка завели уголовное дело. Роберт Мусин одновременно работает депутатом от «Единой России»
Следственный комитет России завел уголовное дело на Роберта Мусина, председателя правления Татфондбанка, крупнейшего татарстанского банка. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, сотрудники банка получили у Центробанка кредит под несуществующий актив. Три миллиарда рублей они потом перевели подконтрольным Татфондбанку организациям.
Следствие намерено добиться ареста Роберта Мусина.
1 марта полицейские задержали заместителя Мусина Сергея Мещанова. Его разыскивали по делу о хищении денег, переданных в доверительное управление дочерней структуре Татфондбанка — «ТФБ-Финанс».
Роберт Мусин занимает пост председателя правления Татфондбанка с марта 2016 года. Одновременно он депутат Госсовета Татарстана от «Единой России».
Татфондбанк входил в топ-50 российских банков. В декабре 2016 года он обанкротился. Центробанк ввел там временную администрацию.