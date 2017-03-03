На главу крупнейшего татарстанского банка завели уголовное дело. Роберт Мусин одновременно работает депутатом от «Единой России»

Следственный комитет России
17:35, 3 марта 2017
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Следственный комитет России завел уголовное дело на Роберта Мусина, председателя правления Татфондбанка, крупнейшего татарстанского банка. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, сотрудники банка получили у Центробанка кредит под несуществующий актив. Три миллиарда рублей они потом перевели подконтрольным Татфондбанку организациям.

Следствие намерено добиться ареста Роберта Мусина.

1 марта полицейские задержали заместителя Мусина Сергея Мещанова. Его разыскивали по делу о хищении денег, переданных в доверительное управление дочерней структуре Татфондбанка — «ТФБ-Финанс».

Роберт Мусин занимает пост председателя правления Татфондбанка с марта 2016 года. Одновременно он депутат Госсовета Татарстана от «Единой России».
Татфондбанк входил в топ-50 российских банков. В декабре 2016 года он обанкротился. Центробанк ввел там временную администрацию.
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