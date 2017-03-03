«Медуза» в мае 2017 года проведет вторую конференцию «Шторм»: боты, подкасты и виртуальная реальность

27 мая 2017 года в Москве пройдет «Шторм» — вторая конференция «Медузы», посвященная современным медиа. Она называется «Время удивительных историй: от ботов до виртуальной реальности». Конференция начнется в 11:00 в ДК ЗИЛ в Москве и продлится около 9 часов. На ней выступят сотрудники ведущих американских изданий — The New York Times, Vox, Slate и NowThis.

Конференция посвящена новейшим способам рассказывать истории — с помощью социального видео, ботов, мобильных уведомлений, виртуальной реальности и подкастов. К примеру, операционный директор Vox Лорен Рабайно расскажет, как делать СМИ, существующее одновременно на нескольких платформах; а управляющий редактор NowThis Верша Шарма — о том, как производятся видео для соцсетей. Список выступающих пока сформирован не окончательно, в ближайшее время он пополнится и российскими спикерами.

«Шторм» проводится для журналистов и профессионалов из сферы медиа, рекламодателей и рекламных агентств. Билеты уже поступили в продажу на сайте «Медузы» и на сервисе TimePad: от 7900 рублей на балкон до 12900 рублей в партер. Цены на билеты повысятся дважды — 15 марта, а затем 9 мая.