Малайзия отпустила гражданина КНДР, задержанного после убийства Ким Чен Нама

Ранее сообщалось, что Ли Чхон Чхоля депортируют в КНДР, так как следователям не удалось получить доказательства его причастности к убийству.

Полиция Малайзии отпустила гражданина КНДР Ли Чхон Чхоля, которого задержали в связи с убийством Ким Чен Нама — старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ким Чен Нама убили 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии следствия, против него применили боевое отравляющее вещество VX.

Полиция задержала гражданок Вьетнама и Индонезии, которых подозревают в непосредственном исполнении убийства. Также задержан гражданин Малайзиию. Помимо этого полиция объявила в розыск семь граждан КНДР.

Официальный Пхеньян отказался подтвердить личность убитого и заявил, что он, скорее всего, скончался от сердечного приступа.