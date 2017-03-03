Лавров: обсуждение посла России напоминает времена маккартизма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обсуждение контактов российского посла в США Сергея Кисляка с временами .

Лавров также процитировал мнение, что попытка выяснить, с кем общался Кисляк, похожа на «охоту на ведьм».

«Мы не хотим обезьянничать, и не будем обезьянничать. Но если бы такой же принцип был применен к деятельности посла [США Джона] Теффта в Российской Федерации и к его контактам, то, я вас уверяю, это была бы очень веселая картина», — сказал Лавров.