В Чебоксарах паралимпийцу пришлось спускаться с самолета на руках. СК начал проверку
Следственный комитет начал проверку инцидента с российским паралимпийцем Замиром Шкаховым, которому пришлось самому на руках спускаться с самолета в аэропорту Чебоксар.
В ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям сотрудников аэропорта, где не оказалось специальных трапов для людей с ограниченными возможностями.
Отмечается, что еще четверо паралимпийцев, которые прибыли вместе со Шкаховым, были перенесены сотрудниками аэропорта на руках.
Инцидент с участием спортсмена произошел вечером 28 февраля. Как рассказали в пресс-службе главы Чувашии Михаила Игнатьева, в аэропорту не было специального трапа, поэтому паралимпийцев предложили спустить на лифте, который подвозят к багажному отсеку.
Шкахов отказался от того, чтобы его переносили сотрудники аэропорта, заявив, что он «не багаж». В итоге он сам на руках спустился по откидному трапу самолета.
Вот так "радушно" вчера встречали спортсменов - паралимпийцев в чебоксарском аэропорту. Бедолагам без ног, приходится самостоятельно спускаться по грязному трапу. А все потому, что, обещанный ещё год назад, инвалифт, не куплен. Низкий поклон, за это, директору и вопрос - где же деньги? #паралимпийцы #аэропортчебоксар #чебоксары #чувашия #коррупция #прокуратурачувашии
В администрации Игнатьева заметили, что Шкахов не в первый раз прилетает в Чебоксары, но ранее не жаловался на условия приема.