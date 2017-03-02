В Чебоксарах паралимпийцу пришлось спускаться с самолета на руках. СК начал проверку

Следственный комитет начал проверку инцидента с российским паралимпийцем Замиром Шкаховым, которому пришлось самому на руках спускаться с самолета в аэропорту Чебоксар.

В ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям сотрудников аэропорта, где не оказалось специальных трапов для людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что еще четверо паралимпийцев, которые прибыли вместе со Шкаховым, были перенесены сотрудниками аэропорта на руках.

Инцидент с участием спортсмена произошел вечером 28 февраля. Как рассказали в пресс-службе главы Чувашии Михаила Игнатьева, в аэропорту не было специального трапа, поэтому паралимпийцев предложили спустить на лифте, который подвозят к багажному отсеку.

Шкахов отказался от того, чтобы его переносили сотрудники аэропорта, заявив, что он «не багаж». В итоге он сам на руках спустился по откидному трапу самолета.

В администрации Игнатьева заметили, что Шкахов не в первый раз прилетает в Чебоксары, но ранее не жаловался на условия приема.