В Чебоксарах паралимпийцу пришлось спускаться с самолета на руках. СК начал проверку

Вот так "радушно" вчера встречали спортсменов - паралимпийцев в чебоксарском аэропорту. Бедолагам без ног, приходится самостоятельно спускаться по грязному трапу. А все потому, что, обещанный ещё год назад, инвалифт, не куплен. Низкий поклон, за это, директору и вопрос - где же деньги? #паралимпийцы #аэропортчебоксар #чебоксары #чувашия #коррупция #прокуратурачувашии

