Текст для «Тотального диктанта» 2017 года написал Леонид Юзефович

Автором текста для «Тотального диктанта» в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург», — сообщается на сайте проекта.

Очередной «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля 2017 года. По словам организаторов, в нем примут участие жители 800 городах в России и в других странах.