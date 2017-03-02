Текст для «Тотального диктанта» 2017 года написал Леонид Юзефович
Автором текста для «Тотального диктанта» в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург», — сообщается на сайте проекта.
Очередной «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля 2017 года. По словам организаторов, в нем примут участие жители 800 городах в России и в других странах.
«И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», — признался Леонид Юзефович.
«Тотальный диктант» — ежегодная акция, в ходе которой люди в разных городах мира одновременно пишут диктант. Участвующие в акции города отнесены к трем разным «часовым зонам», каждой из которых предназначен свой отрывок текста. Текст читает автор, находящийся в Новосибирске.
«Тотальный диктант» появился в Новосибирском государственном университете; в первые разы для мероприятия использовались уже существующие тексты. В последние годы тексты для диктанта написали Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина и Захар Прилепин.
Леонид Юзефович — писатель, сценарист, историк. В 2016 году он получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга» за роман «Зимняя дорога».