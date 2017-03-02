Следственный комитет России отчитался о возбуждении более ста дел по преступлениям в Донбассе

Следственный комитет России с 2014 года возбудил 102 уголовных дела о военных преступлениях в Донбассе. Об этом на коллегии ведомства доложил глава СК Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что фигурантами этих дел стали 90 должностных лиц Украины.

Последняя публикация СК, связанная с уголовными делами о применении запрещенных средств ведения войны в Донбассе, появилась 27 февраля 2017 года. Тогда сообщалось о возбуждении еще трех новых уголовных дел против военнослужащих Украины из-за артиллерийских обстрелов мирных жителей.