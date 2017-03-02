Следственный комитет России отчитался о возбуждении более ста дел по преступлениям в Донбассе
Следственный комитет России с 2014 года возбудил 102 уголовных дела о военных преступлениях в Донбассе. Об этом на коллегии ведомства доложил глава СК Александр Бастрыкин.
Он подчеркнул, что фигурантами этих дел стали 90 должностных лиц Украины.
Последняя публикация СК, связанная с уголовными делами о применении запрещенных средств ведения войны в Донбассе, появилась 27 февраля 2017 года. Тогда сообщалось о возбуждении еще трех новых уголовных дел против военнослужащих Украины из-за артиллерийских обстрелов мирных жителей.
По итогам первого года военного конфликта в Донбассе СК отчитался о возбуждении 54 уголовных дел, потерпевшими по которым проходили 20 тысяч человек.
Как отмечал Slon, российские следователи рассказывали о многих тысячах допросов, проведенных в связи с этими уголовными делами. Судя по представленным цифрам, следователи в первые месяцы конфликта проводили по 484 допроса в день.
Первое уголовное дело в связи с конфликтом в Донбассе между Киевом и пророссийскими сепаратистами СК возбудил 30 мая 2014 года.