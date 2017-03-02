Россия направила во Францию запрос об экстрадиции банкира Сергея Пугачева
Россия направила правоохранительным органам Франции запрос на выдачу бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
В России, напомнил Куренной, Пугачев обвиняется в организации присвоения чужого имущества и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Ущерб от преступных действий, в которых обвиняется Пугачев, превышает 90 миллиардов рублей, добавил Куренной.
Бывший сенатор Сергей Пугачев обвинялся в причастности к преднамеренному банкротству Межпромбанка, бенефициаром которого он был. В апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Пугачева, покинувшего к тому моменту Россию, и с других бывших руководителей Межпромбанка 75,6 миллиарда рублей.
Пугачев после банкротства Межпромбанка уехал в Великобританию и переехал во Францию. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало на банкира в иск в суд Лондона. По решению суда на активы Пугачева по всему миру стоимостью в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в рамках рассмотрения иска АСВ был наложен обеспечительный арест. Часть активов суд разрешил выставить на продажу.
В 2015 году Пугачев, несмотря на наложенный Лондонским судом запрет, покинул Великобританию и переехал во Францию. За это суд признал его виновным в нарушении британского законодательства и приговорил его к двум годам лишения свободы. Пугачев заявлял, что ничего незаконного в его переезде во Францию нет.