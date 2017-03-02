Россия направила во Францию запрос об экстрадиции банкира Сергея Пугачева

В России, напомнил Куренной, Пугачев обвиняется в организации присвоения чужого имущества и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Бывший сенатор Сергей Пугачев обвинялся в причастности к преднамеренному банкротству Межпромбанка, бенефициаром которого он был. В апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Пугачева, покинувшего к тому моменту Россию, и с других бывших руководителей Межпромбанка 75,6 миллиарда рублей.

Пугачев после банкротства Межпромбанка уехал в Великобританию и переехал во Францию. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало на банкира в иск в суд Лондона. По решению суда на активы Пугачева по всему миру стоимостью в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в рамках рассмотрения иска АСВ был наложен обеспечительный арест. Часть активов суд разрешил выставить на продажу.

В 2015 году Пугачев, несмотря на наложенный Лондонским судом запрет, покинул Великобританию и переехал во Францию. За это суд признал его виновным в нарушении британского законодательства и приговорил его к двум годам лишения свободы. Пугачев заявлял, что ничего незаконного в его переезде во Францию нет.