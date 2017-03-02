Россия направила Болгарии ноту в связи с осквернением памятника советскому воину-освободителю

МИД России направил Болгарии официальную ноту в связи с актом вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю в болгарском Пловдиве.

В сообщении министерства говорится, что памятник, который также называют «Алешей», символизирует безграничную благодарность болгарского народа Красной армии за вклад в победу над фашистской Германией. В министерстве просят принять меры для приведения мемориала в надлежащий вид и просят не допускать подобных инцидентов.