Россия направила Болгарии ноту в связи с осквернением памятника советскому воину-освободителю
МИД России направил Болгарии официальную ноту в связи с актом вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю в болгарском Пловдиве.
В сообщении министерства говорится, что памятник, который также называют «Алешей», символизирует безграничную благодарность болгарского народа Красной армии за вклад в победу над фашистской Германией. В министерстве просят принять меры для приведения мемориала в надлежащий вид и просят не допускать подобных инцидентов.
«В связи с вопиющим фактом вандализма в МИД Болгарии была направлена нота, в которой выражена серьезная озабоченность российской стороны циничностью этого противоправного деяния, которое было совершено в объявленный болгарским правительством официальным день выражения признательности лицам, сопротивлявшимся нацизму в Республике Болгария», — подчеркнула Мария Захарова.