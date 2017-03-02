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Россия направила Болгарии ноту в связи с осквернением памятника советскому воину-освободителю

ТАСС
14:53, 2 марта 2017
Надежный источник

МИД России направил Болгарии официальную ноту в связи с актом вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю в болгарском Пловдиве.

В сообщении министерства говорится, что памятник, который также называют «Алешей», символизирует безграничную благодарность болгарского народа Красной армии за вклад в победу над фашистской Германией. В министерстве просят принять меры для приведения мемориала в надлежащий вид и просят не допускать подобных инцидентов.

«В связи с вопиющим фактом вандализма в МИД Болгарии была направлена нота, в которой выражена серьезная озабоченность российской стороны циничностью этого противоправного деяния, которое было совершено в объявленный болгарским правительством официальным день выражения признательности лицам, сопротивлявшимся нацизму в Республике Болгария», — подчеркнула Мария Захарова.

ТАСС
21 февраля на памятнике воину-освободителю в болгарском Пловдиве появилась надпись красной краской «Болгария превыше всего».
Памятник воину-освободителю установлен в Пловдиве в 1957 году на холме Бунарджик. После распада СССР памятник неоднократно предлагалось снести как символ советской оккупации, однако окончательного решения на этот счет так и не было принято.
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