Осужденному за взятку бывшему мэру Сергиева Посада заменили штраф на восемь лет строгого режима

Костромской областной суд приговорил бывшего мэра Сергиева Посада Виктора Букина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве взятки в особо крупном размере.

Дело в отношении бывшего мэра Сергиева Посада Виктора Букина связано с задолженностью в размере около 48 миллионов рублей, которую администрация города должна была выплатить фирме из Костромы по решению суда. По версии следствия, Букин потребовал в обмен на выплату долга половину этой суммы.

В июле 2015 года при получении части взятки в размере шести миллионов рублей был задержан посредник, сотрудник администрации Сергей Климов. Букин успел покинуть Россию; в январе 2016 года его задержали в Сербии и через несколько месяцев экстрадировали в РФ.

В декабре 2016 года суд в Костроме приговорил его к штрафу в размере четырех миллионов рублей и запретил десять лет работать на муниципальной или государственной службе.