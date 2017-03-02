На полковника Захарченко завели новое уголовное дело

В отношении бывшего заместителя руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко возбуждено еще одно уголовное дело о взятке. Об этом заявил следователь на заседании Басманного суда, где рассматривался вопрос о продлении ареста Захарченко до 8 июня.

Заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был арестован в начале сентября 2016 года. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в 7 миллионов рублей. Захарченко своей вины не признает.

При обыске в квартире родственницы Захарченко были обнаружены наличные в разной валюте на общую сумму в 9 миллиардов рублей. В ноябре стало известно, что по делу Захарченко арестованы счета на 16 миллионов долларов. По одной из версий, обнаруженные средства были выведены из Нота-банка, лишившегося лицензии в ноябре 2015 года.

Руководитель управления «Т», начальник Захарченко Александр Тищенко был уволен после служебной проверки. Управление «Т» в конце 2016 года расформировали.