На Калужском шоссе в Москве обрушился строящийся тоннель. Один человек погиб

Обновление: Под завалами в обрушившемся тоннеле могут находиться до трех человек, сообщили источники «Интерфакса».

В Новой Москве на Калужском шоссе произошло обрушение строящегося тоннеля, сообщают РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Обрушение конструкций, по их данным, произошло в тоннеле на 23-м километре шоссе. Площадь обрушения составила около 40 квадратных метров.

Собеседники «Интерфакса» сообщили, что в результате происшествия погиб один рабочий.

На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего выясняются.