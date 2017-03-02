Минкомсвязи предложило спасти YouTube и соцсети от закона об онлайн-кинотеатрах

Минкомсвязи и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовили проект поправок ко второму чтению законопроекта об онлайн-кинотеатрах.

Так, сообщает РБК, Минкомсвязи предлагает уточнить ряд положений законопроекта, убрав из-под его действия социальные сети и популярные видеосервисы, например YouTube.

В версии законопроекта, принятой в Госдуме в первом чтении, указывается, что его действие не распространяется на сервисы, предоставляющие «доступ исключительно к аудиовизуальной продукции, размещаемой пользователями — физическими лицами».

Минкомсвязи предлагает заменить слово «исключительно» на «преимущественно», выведя, таким образом, из-под действия закона соцсети и YouTube, где размещать контент могут и компании.

Министерство также предлагает отказаться от идеи распространения на онлайн-кинотеатры норм закона о «праве на забвение», по которому пользователь может потребовать удалить из интернета информацию о себе.

Поправки, подготовленные ФАС, сообщает РБК, выводят из-под действия закона еще большее количество сервисов.

В частности, антимонопольное ведомство предлагает не распространять закон на ресурсы, если половина и более их пользователей — жители России или компания-организатор сервиса распространяет за рубежом продукцию, созданную на территории РФ.

Предложение о разделении видеосервисов на иностранные и российские входило в список поправок к законопроект об онлайн-кинотеатрах, подготовленному в начале года интернет-компаниями.