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Киноакадемия отказалась работать с аудиторами, перепутавшими конверты на «Оскаре»

Associated Press
10:33, 2 марта 2017
Надежный источник

Двое аудиторов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), виновные в ошибке с объявлением обладателя «Оскара» за лучший фильм, впредь никогда не будут работать на этой кинопремии. Об этом заявила президент Киноакадемии Шерил Бун Айзек.

«Они должны были сделать одно дело. Одно дело! Очевидно, что они отвлеклись», — подчеркнула Бун, говоря о совершивших ошибку аудиторах.

Президент Киноакадемии, вручающей «Оскары», также отметила работу организаторов и ведущих церемонии, подчеркнув, что за исключением «последних 90 секунд», это был «самый прекрасный и удивительный вечер».

К сожалению, сказала Бун, «последние несколько дней все говорят именно про эти последние 90 секунд, отвлекая внимание от прекрасного вечера».

Киноакадемия продолжает оценивать перспективы продолжения сотрудничества с PricewaterhouseCoopers, сказала Бун (англ.яз.).

Associated Press
На церемонии вручения «Оскара» 26 февраля был объявлен неправильный победитель в номинации «Лучший фильм». Вместо «Лунного света», завоевавшего «Оскар», актер Уоррен Битти и актриса Фэй Данауэй объявили, что награда достается «Ла-Ла Ленду». 
Битти и Данауэй, как выяснилось, дали конверт не с победителем в номинации «лучший фильм», а с именем обладательницы «Оскара» за лучшую женскую роль. Награду в этой категории ранее на церемонии получила Эмма Стоун за «Ла-Ла Ленд».
Виновными в ошибке были признаны аудиторы компании PwC Брайан Каллинэн и Марта Руиз. Каллинэн перепутал конверты с победителями, а помогавшая ему Руиз не проконтролировала его действия.
Отмечалось, что Каллинэн во время «Оскара» активно писал в своем твиттере, в частности, он опубликовал фото Эммы Стоун за несколько секунд до того, как должен был передать ведущим конверт с обладателем премии за лучший фильм.
Компания PwC, подводящая итоги голосования на «Оскаре» более 80 лет, признала ошибку своих сотрудников и извинилась за нее. Извинения также принесла и Киноакадемия.

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