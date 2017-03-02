Киноакадемия отказалась работать с аудиторами, перепутавшими конверты на «Оскаре»

Двое аудиторов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), виновные в ошибке с объявлением обладателя «Оскара» за лучший фильм, впредь никогда не будут работать на этой кинопремии. Об этом заявила президент Киноакадемии Шерил Бун Айзек.

«Они должны были сделать одно дело. Одно дело! Очевидно, что они отвлеклись», — подчеркнула Бун, говоря о совершивших ошибку аудиторах.

Президент Киноакадемии, вручающей «Оскары», также отметила работу организаторов и ведущих церемонии, подчеркнув, что за исключением «последних 90 секунд», это был «самый прекрасный и удивительный вечер».

К сожалению, сказала Бун, «последние несколько дней все говорят именно про эти последние 90 секунд, отвлекая внимание от прекрасного вечера».