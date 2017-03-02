Главу московского района Перово задержали при получении миллиона рублей в виде отката

В Москве задержан глава управы района Перово Александр Довгопол, против него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Интерфакс».

По информации «Ленты.ру», Довгопола задержали при получении отката в размере миллиона рублей. Деньги должны были стать вознаграждением за то, что Довгопол подписал акт сдачи работ по договору об оказании информационных услуг, который на самом деле не был выполнен.

В свою очередь телеканал РЕН сообщает, что поводом для возбуждения дела стали махинации с возвратом налога на добавленную стоимость.

Официально о задержании Довгопола ничего не сообщается, мера пресечения ему пока также не избрана.