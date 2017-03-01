В Москве появилась улица имени убитого в Турции российского посла

В московском районе Дорогомилово 1 марта 2017 года установили указатели на улице имени Андрея Карлова, российского посла, застреленного в Анкаре в декабре прошлого года.

Фото: Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA

Решение о переименовании безымянного проезда на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы было принято в феврале 2017 года.

Также 1 марта установили табличку на площади Фиделя Кастро — такое название теперь носит пересечение 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц.