В Москве появилась улица имени убитого в Турции российского посла
В московском районе Дорогомилово 1 марта 2017 года установили указатели на улице имени Андрея Карлова, российского посла, застреленного в Анкаре в декабре прошлого года.
Решение о переименовании безымянного проезда на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы было принято в феврале 2017 года.
Также 1 марта установили табличку на площади Фиделя Кастро — такое название теперь носит пересечение 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц.
Власти Анкары ранее приняли решение переименовать улицу, на которой расположено посольство России в Турции, в честь Андрея Карлова.
Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на выставке в Анкаре. Его убийцу застрелили полицейские. Преступник объяснил свой поступок местью за действия России в Сирии.