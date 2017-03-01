Tesla планирует открыть представительство в России

Представитель Tesla заявил, что компания не раскрывает подробную информацию о будущих открытиях на новых рынках. Информацию об открытии представительства в России, отмечает «Коммерсант», в Tesla при этом опровергать не стали.

Tesla, сообщили «Коммерсанту» источники на рынке недвижимости, ищет помещения под собственный офис, шоу-рум и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге.

Среди площадок для своих салонов Tesla рассматривает торгцентры «Времена года» и «Атриум» в Москве.

Tesla является одним из лидеров на рынке электромобилей. На международном рынке, в частности, представлены седан Model S и кроссовер Model X этой компании. В первой половине 2017 года Tesla рассчитывает продать 47-50 тысяч электромобилей этих моделей.

Осенью 2017 года, как сообщило руководство Tesla в феврале, планируется начать серийное производство Model 3 — самого недорогого автомобиля в линейке компании. На презентации Model 3 было объявлено, что ее стоимость в США при предварительном заказе составит около 35 тысяч долларов в базовой комплектации.

В России Tesla является самым популярным электромобилем. По данным агентства «Автостат», пишет «Коммерсант», в 2016 году в РФ продано 39 электромобилей Tesla — 44 процента продаж в этом сегменте.