Сын Патрушева возглавил совет директоров совместной компании «Газпрома» и ЛУКОЙЛа
Сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Андрей стал председателем совета директоров компании «Центркаспнефтегаз» — совместном предприятии «Газпрома» и ЛУКОЙЛа, занимающейся разработкой на Каспии.
Андрей Патрушев входит в правление «Газпром нефти», основным акционером которого является «Газпром», и занимает пост заместителя генерального директора компании по развитию шельфовых проектов.
«По решению основного акционера „Газпром нефти“ менеджеры компании вошли в совет директоров „Центркаспнефтегаза“, так как обладают необходимым опытом разработки нефтегазоконденсатных месторождений на морском шельфе», — сообщили в «Газпром нефти».
Андрей Патрушев занял пост замглавы «Газпром нефти» по развитию шельфовых проектов в 2015 году. Эта должность в компании, как сообщалось, была создана специально для Патрушева-младшего.
Второй сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Дмитрий, с 2010 года возглавляет правление Россельхозбанка. В середине февраля «Ведомости» и РБК сообщали со ссылкой на несколько источников, что Дмитрий Патрушев рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост президента компании «Ростелеком». 1 марта на этот пост вместо Сергея Калугина был назначен заместитель председателя ВТБ Михаил Осеевский.