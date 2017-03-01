Российский теннисист Евгений Донской победил Роджера Федерера
Россиянин Евгений Донской обыграл одного из лучших теннисистов мира, швейцарца Роджера Федерера во втором круге чемпионата в Дубае (входит в категорию ATP 500).
Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Во втором сете Федерер трижды был на пороге победы в матче, но Донскому каждый раз удавалось отыграться.
Sports.ru пишет, что 26-летний Донской впервые обыграл игрока из первой десятки рейтинга ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов). Донской в рейтинге занимает 116-е место.
Evgeny Donskoy has just played the match of his life to defeat seven-time Dubai champion Roger Federer! 😲😲😲 https://t.co/T0oDQIH3Uk— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2017
35-летний Роджер Федерер — один из самых известных теннисистов мира. Он больше всех среди мужчин (18 раз) выигрывал турниры Большого шлема. В финале чемпионата в Дубае, менее значимого по классу, он побеждал семь раз.