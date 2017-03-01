Российский теннисист Евгений Донской победил Роджера Федерера

Россиянин Евгений Донской обыграл одного из лучших теннисистов мира, швейцарца Роджера Федерера во втором круге чемпионата в Дубае (входит в категорию ATP 500).

Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Во втором сете Федерер трижды был на пороге победы в матче, но Донскому каждый раз удавалось отыграться.

Sports.ru пишет, что 26-летний Донской впервые обыграл игрока из первой десятки рейтинга ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов). Донской в рейтинге занимает 116-е место.