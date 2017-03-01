Французский сайт сообщил о задержании жены Франсуа Фийона. А потом удалил сообщение

Обновление: Сайт Mediapart, сообщивший о задержании супруги Фийона, удалил заметку, не объясняя причины такого решения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали для проведения допроса Пенелоп Фийон — супругу кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, сообщает новостной сайт Mediapart.

Задержание, по данным Mediapart, связано с подозрениями в том, что Пенелоп Фийон, когда ее муж был депутатом Национальной ассамблеи, занимала пост его помощницы, получала зарплату из бюджета, но фактически не выполняла никакой работы.

Получить комментарии у адвоката Пенелоп Фийон, сообщает AP, пока не удалось.

Франсуа Фийон, сообщает BBC News, 1 марта в последний момент отменил визит на крупную сельскохозяйственную ярмарку.

Такое решение вызвало предположения, что Фийон намерен отказаться от президентской кампании. В штабе Фийона эти предположения отвергают, заявляя при этом, что кандидат в президенты в ближайшее время выступит с обращением.