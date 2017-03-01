Палата лордов затормозила принятие билля о «Брекзите»
В Великобритании верхняя палата парламента проголосовала за внесение в законопроект о запуске процесса выхода из Евросоюза поправок, гарантирующих защиту прав проживающих в стране граждан стран ЕС.
В поддержку изменений проголосовали 258 членов Палаты лордов, против — 256. Поправки требуют от правительства опубликовать соответствующие предложения в течение трех месяцев до начала «Брекзита».
Предполагается, что поправки будут отменены голосованием в Палате общин.
В правительстве Великобритании заявили, что разочарованы решением Палаты лордов внести поправки в законопроект, у которого есть «простая цель — закрепить результаты референдума и позволить правительству начать переговоры», передает «Би-би-си».
Правительство Великобритании под руководством Терезы Мэй планирует запустить процесс выхода из Евросоюза до конца марта 2017 года. Суд обязал кабинет министров сперва получить одобрение парламента. Палата общин (нижняя палата) одобрила соответствующий законопроект 8 февраля.
Защита прав граждан ЕС в Великобритании после «Брекзита» — один из пунктов плана выхода из Евросоюза. В то же время правительство Терезы Мэй настаивает, что этот вопрос должен обсуждаться параллельно с защитой прав британцев в ЕС.