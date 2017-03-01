Палата лордов затормозила принятие билля о «Брекзите»

В Великобритании верхняя палата парламента проголосовала за внесение в законопроект о запуске процесса выхода из Евросоюза поправок, гарантирующих защиту прав проживающих в стране граждан стран ЕС.

В поддержку изменений проголосовали 258 членов Палаты лордов, против — 256. Поправки требуют от правительства опубликовать соответствующие предложения в течение трех месяцев до начала «Брекзита».

Предполагается, что поправки будут отменены голосованием в Палате общин.

В правительстве Великобритании заявили, что разочарованы решением Палаты лордов внести поправки в законопроект, у которого есть «простая цель — закрепить результаты референдума и позволить правительству начать переговоры», передает «Би-би-си».