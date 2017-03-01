Начальник СК в Кузбассе попал под следствие. Три месяца назад арестовали его предшественника

Исполняющий обязанности главы управления СК РФ по Кемеровской области Павел Муллин стал подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Муллин «противодействовал раскрытию преступления, связанного с незаконным оборотом оружия».

РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что Муллин по телефону велел полицейским, обнаружившим в Ижморском районе склад с оружием, не изымать оружие и покинуть место оперативных действий. Разговор якобы был записан сотрудниками ФСБ.

По данным местного сайта Vse42.ru, Муллин не отстранен от должности и продолжает работать.