Начальник СК в Кузбассе попал под следствие. Три месяца назад арестовали его предшественника
Исполняющий обязанности главы управления СК РФ по Кемеровской области Павел Муллин стал подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Муллин «противодействовал раскрытию преступления, связанного с незаконным оборотом оружия».
РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что Муллин по телефону велел полицейским, обнаружившим в Ижморском районе склад с оружием, не изымать оружие и покинуть место оперативных действий. Разговор якобы был записан сотрудниками ФСБ.
По данным местного сайта Vse42.ru, Муллин не отстранен от должности и продолжает работать.
Павел Муллин был заместителем главы областного управления СК РФ Сергея Калинкина, которого в ноябре 2016 года арестовали по делу о вымогательстве (по этому делу также проходят несколько высокопоставленных чиновников области, в том числе двое заместителей губернатора). После ареста Калинкина Муллин был назначен исполняющим обязанности главы управления.