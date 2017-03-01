ФБР собиралось привлечь к работе автора доклада о российском компромате на Трампа

The Washington Post
05:37, 1 марта 2017
Требует подтверждения

В октябре 2016 года ФБР договорилось о сотрудничестве с бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, который подготовил доклад о российском компромате на тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает The Washington Post.

Стил ранее уже работал с ФБР во время расследования коррупции в ФИФА. В 2016 году он подготовил доклад о Трампе по заказу компании, связанной со сторонниками Хиллари Клинтон — соперницы кандидата-республиканца. Этот документ оказался в распоряжении ФБР, после чего сотрудники спецслужбы связались со Стилом.

Предполагалось, что Стил продолжит расследовать связи Трампа с Кремлем, получая вознаграждение от ФБР. Британец так и не начал работать на ФБР. Источники The Washington Post не называют конкретных причин, но отмечают, что Стил был разочарован заявлениями представителей ведомства о том, что никакой прямой связи между Трампом и Россией не выявлено.

Доклад Стила о компромате на Трампа был опубликован BuzzFeed News в январе 2017 года, после того, как республиканец победил на президентских выборах. В документе говорится о связях Трампа с Москвой, а также о том, что российские спецслужбы собирали компрометирующие данные на миллиардера.
Сведения из документа не были достоверно подтверждены. Сам Трамп объявил публикацию «ложной новостью», а автора доклада Стила — «шпионом-неудачником». После этого Стил перестал появляться в своем доме, где он находится сейчас, неизвестно.

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