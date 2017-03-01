ФБР собиралось привлечь к работе автора доклада о российском компромате на Трампа

В октябре 2016 года ФБР договорилось о сотрудничестве с бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, который подготовил доклад о российском компромате на тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает The Washington Post.

Стил ранее уже работал с ФБР во время расследования коррупции в ФИФА. В 2016 году он подготовил доклад о Трампе по заказу компании, связанной со сторонниками Хиллари Клинтон — соперницы кандидата-республиканца. Этот документ оказался в распоряжении ФБР, после чего сотрудники спецслужбы связались со Стилом.

Предполагалось, что Стил продолжит расследовать связи Трампа с Кремлем, получая вознаграждение от ФБР. Британец так и не начал работать на ФБР. Источники The Washington Post не называют конкретных причин, но отмечают, что Стил был разочарован заявлениями представителей ведомства о том, что никакой прямой связи между Трампом и Россией не выявлено.