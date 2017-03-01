Белый дом вступился за советника Трампа, которая отрекламировала по ТВ товары Ivanka Trump

В Белом доме считают, что советник президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, призвавшая телезрителей покупать товары под брендом Ivanka Trump, действовала без дурного умысла и «вряд ли поступит так снова». Об этом говорится в ответе из администрации президента управлению по этике правительства США, которое опубликовал CNN.

«Заявление миссис Конуэй было сделано в непринужденной манере, она пыталась защитить человека, который, по ее мнению подвергся несправедливым нападкам. У нее не было нечистоплотных мотивов или намерения получить выгоду», — сказано в письме.

В Белом доме также заявили, что Конуэй пообещала впредь придерживаться этических правил для госслужащих. Как отмечает CNN, в письме не сказано о наложении какого-либо взыскания на нее.