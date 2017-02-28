В Петербурге задержан второй участник акции «ЛГБТ-спецназ»

Сотрудники полиции задержали активиста Алексея Сергеева, участвовавшего в акции «ЛГБТ-спецназ», прошедшей в Санкт-Петербурге 23 февраля. Сергеева, сообщает «ОВД-Инфо», доставили в отделение полиции № 78.

Ранее 28 февраля к сотрудники полиции приходили к Сергееву на работу и просили его явиться для составления протокола. Накануне полицейские, как сообщал активист, с той же целью приходили к нему домой.

27 февраля был задержан другой участник акции «ЛГБТ-спецназ» Петр Воскресенский. Его доставили в отделение полиции, где составили протокол о «нарушение порядка проведения публичных мероприятий» (статья 20.2 КоАП). После составления протокола Воскресенский был отпущен на свободу.