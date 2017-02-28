Умер советский хоккеист Владимир Петров
Умер советский хоккеист и тренер Владимир Петров. Как сообщили в ЦСКА, за который выступал Петров, хоккеист умер в ночь на 28 февраля. Петрову было 69 лет.
Как сообщил председатель Федерации хоккея России Владислав Третьяк, похороны Петрова, скорее всего, пройдут 2 марта.
Владимир Петров умер на 70-м году жизни. Вспоминаем самые значимые моменты карьеры легенды отечественного хоккея https://t.co/CIZUZVbpk7 pic.twitter.com/SVBinuZEi9— Р-Спорт (@rsportru) February 28, 2017
Петров начал карьеру в «Крыльях Советов», в 1967 году Анатолий Тарасов позвал его в ЦСКА. Там Петров стал частью одного из самых знаменитых звеньев советского и мирового хоккея вместе с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.
В составе сборной СССР Петров девять раз становился чемпионом мира и дважды завоевал олимпийское золото.
Закончив игровую карьеру, в 1983 году Владимир Петров перешел на тренерскую работу. В 2006 году Петрова ввели в Зал славы Международной федерации хоккея.