Умер советский хоккеист Владимир Петров

Умер советский хоккеист и тренер Владимир Петров. Как сообщили в ЦСКА, за который выступал Петров, хоккеист умер в ночь на 28 февраля. Петрову было 69 лет.

Петров начал карьеру в «Крыльях Советов», в 1967 году Анатолий Тарасов позвал его в ЦСКА. Там Петров стал частью одного из самых знаменитых звеньев советского и мирового хоккея вместе с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

В составе сборной СССР Петров девять раз становился чемпионом мира и дважды завоевал олимпийское золото.

Закончив игровую карьеру, в 1983 году Владимир Петров перешел на тренерскую работу. В 2006 году Петрова ввели в Зал славы Международной федерации хоккея.