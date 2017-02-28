«Роснефть» заинтересовалась добычей в Мексиканском заливе

«Роснефть» рассматривает возможность добычи на мелководных участках в Мексиканском заливе, сообщили источники «Коммерсанта».

Компания, по их словам, изучает участки, которые будут выставлены на торги летом 2017 года. Речь идет о 15 контрактах на условиях соглашения о разделе продукции.

Из-за санкций, отметили собеседники издания, «Роснефть» не может бороться за право ведения добычи на глубоководном шельфе, а сухопутные участки ее не интересуют.

«Роснефть», как отметили опрошенные газетой эксперты, стремится расширить свою деятельность Америке, в том числе из-за уже имеющихся у нее проектов в Венесуэле, на Кубе, в Бразилии.

В «Роснефти» комментировать сообщения об интересе компании к участкам на шельфее Мексики отказались.