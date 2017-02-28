«Роснефть» заинтересовалась добычей в Мексиканском заливе
«Роснефть» рассматривает возможность добычи на мелководных участках в Мексиканском заливе, сообщили источники «Коммерсанта».
Компания, по их словам, изучает участки, которые будут выставлены на торги летом 2017 года. Речь идет о 15 контрактах на условиях соглашения о разделе продукции.
Из-за санкций, отметили собеседники издания, «Роснефть» не может бороться за право ведения добычи на глубоководном шельфе, а сухопутные участки ее не интересуют.
«Роснефть», как отметили опрошенные газетой эксперты, стремится расширить свою деятельность Америке, в том числе из-за уже имеющихся у нее проектов в Венесуэле, на Кубе, в Бразилии.
В «Роснефти» комментировать сообщения об интересе компании к участкам на шельфее Мексики отказались.
«Роснефть» совместно с ExxonMobil уже приглядывалась к Мексиканскому заливу — к американскому сектору, но в прошлом году партнеры отказались от проекта по разведке 20 участков, не обнаружив коммерческих запасов. В новый тендер «Роснефть» также войдет в консорциуме, риски слишком высоки, говорит один из источников «Ъ».