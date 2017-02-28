ЛДПР предложила перенести Единый день голосования с сентября на апрель

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект о переносе Единого дня голосования с сентября на апрель. Вместо воскресенья выборы предлагается проводить в среду.

В частности, выборы депутатов Госдумы следующего, восьмого созыва, авторы законопроекта предлагают провести «во вторую среду апреля 2021 года».

Перенос Единого дня голосования с выходного дня на будний, говорится в пояснительной записке, позволит «обеспечить большую эффективность избирательного процесса как с точки зрения проведения самой процедуры выборов, включая регистрацию кандидатов и предвыборную агитацию, так и с точки зрения повышения избирательной активности граждан».

В целом, указывают авторы законопроекта, перенос Единого дня голосования сможет повысить явку, являющуюся «одним из основных показателей, характеризующих отношение граждан к избирательному процессу».

Проведение парламентских выборов в сентябре, говорится в пояснительной записке, показало более низкую избирательную активность граждан, «что обусловлено периодом отпусков и полевых работ».