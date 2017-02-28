Генпрокуратура отчиталась о рекордном снижении преступности. Но уголовных дел в судах стало больше

Генеральная прокуратура России отчиталась о спаде преступности в 2016 году на 9,6 процента. Такое сокращение количества преступлений, по информации ведомства, стало рекордным за пять лет.

Причем в 2015 году количество преступлений выросло на 9 процентов. Резкий спад после этого в Генпрокуратуре объяснили тем, что в 2016 году из Уголовного кодекса исключили несколько составов преступлений.

Данные Генпрокуратуры не подтверждаются цифрами судебной статистики. Хотя общее количество поступивших в суды уголовных дел незначительно сократилось, число реально начатых производств выросло на полпроцента.

По мнению главы Института проблем правоприменения Вадима Волкова, данные криминальной статистики нельзя считать достоверными, так как учетом преступлений легко манипулировать. Так, дело могут не включать в отчеты до тех пор, пока не появится подозреваемый. Сложно скрыть только тяжкие преступления.