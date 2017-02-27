Защита Евгении Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ. Ее осудили за репост видео с издевательствами над ребенком

Адвокаты воспитательницы Евгении Чудновец подали жалобу в Европейский суд по правам человека на вынесенный приговор за распространение детской порнографии. Об этом рассказал юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

В жалобе указано, что, по мнению защиты Чудновец, были нарушены ее права на свободу выражения мнения и на справедливое судебное разбирательство. Адвокаты отмечают, что Чудновец разместила «ВКонтакте» видео с обнаженным мальчиком, чтобы привлечь внимание к издевательствам над ребенком. При этом она не знала, кто снят на видео.

Гайнутдинов заметил, что дело Чудновец может быть рассмотрено Верховным судом. Если тот согласится с представлением Генпрокуратуры о том, что приговор должен быть отменен, то ЕСПЧ не будет рассматривать жалобу. При этом срок заключения Чудновец истекает 7 апреля 2017 года.