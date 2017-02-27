Защита Евгении Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ. Ее осудили за репост видео с издевательствами над ребенком

Коммерсант
07:10, 27 февраля 2017
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Адвокаты воспитательницы Евгении Чудновец подали жалобу в Европейский суд по правам человека на вынесенный приговор за распространение детской порнографии. Об этом рассказал юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

В жалобе указано, что, по мнению защиты Чудновец, были нарушены ее права на свободу выражения мнения и на справедливое судебное разбирательство. Адвокаты отмечают, что Чудновец разместила «ВКонтакте» видео с обнаженным мальчиком, чтобы привлечь внимание к издевательствам над ребенком. При этом она не знала, кто снят на видео.

Гайнутдинов заметил, что дело Чудновец может быть рассмотрено Верховным судом. Если тот согласится с представлением Генпрокуратуры о том, что приговор должен быть отменен, то ЕСПЧ не будет рассматривать жалобу. При этом срок заключения Чудновец истекает 7 апреля 2017 года.

В декабре 2016 года Чудновец осудили на пять месяцев за репост трехсекундного видео, на котором изображено, как вожатые детского лагеря издеваются над малолетним ребенком. После публикации видео вожатых осудили, но потом дело возбудили против самой Чудновец.
Разобраться в приговоре воспитательнице попросили президента России Владимира Путина. Сама Чудновец отказалась просить о помиловании, так как посчитала это признанием вины. 23 февраля Генпрокуратура попросила Верховный суд отменить приговор Чудновец, так как в ее действиях отсутствует состав преступления.

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