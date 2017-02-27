Собственник «Билайна» объявил о смене названия. Vimpelcom станет VEON

Компания Vimpelcom, которая владеет сотовым оператором «Билайн», планирует сменить название на VEON. Об этом она объявила по итогам (.pdf) 2016 финансового года.

Окончательное одобрение на переименование Vimpelcom в VEON должны дать акционеры компании на общем собрании 30 марта 2017 года.

Новое название, как отмечается, должно «подчеркнуть амбиции ускоренной цифровой стратегии» компании. Veon — название мессенджера, который Vimpelcom уже запустила в Италии и планирует сделать доступным для всех своих клиентов к концу 2017 года.