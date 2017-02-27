«Роснефть» предложила продать Чечне свои активы в регионе за 12,5 миллиарда рублей

«Роснефть» представила в Минэкономразвития оценку своих активов в Чечне для последующей продажи республике. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

Основным предметом сделки, как ожидается, станет доля 51 процент в главном нефтедобывающем предприятии Чечни «Грознефтегаз». Эти акции, а также имущество «Роснефти» в регионе аудиторы PricewaterhouseCoopers оценили в 11,8 миллиарда рублей.

Еще 725 миллионов рублей госкомпания рассчитывает получить в качестве компенсации затрат на нефтеперерабатывающий завод, который хотели строить с 2010 года. Строительство так и не началось.

Проект «Роснефти» по разделу чеченских активов теперь находится на согласовании в правительстве, но, как отмечает «Коммерсант», источники финансирования сделки пока не определены. При этом источник издания заметил, что «вряд ли с этим возникнут проблемы», а значит процесс вышел на «финишную прямую».